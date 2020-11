Nhân viên chiến dịch Biden tức giận vì bị 'bỏ quên' ở chính quyền mới

Những nhân viên kỳ cựu của chiến dịch ông Joe Biden đang tức giận và lo sợ rằng các công việc quan trọng trong Nhà Trắng bị người từ thời cựu Tổng thống Barack Obama "chiếm" mất.

Cuối năm 2008, trong quá trình chuyển giao quyền lực từ Tổng thống George W. Bush sang Tổng thống Barack Obama, có một câu nói mà những người trong cuộc ở Washington tuyền tai nhau: Ông Obama thắng cử nhưng bà Hillary thắng trong quá trình chuyển tiếp.

Những nhân viên trung thành trong chiến dịch tranh cử của ông Obama - người đã theo ông từ Springfield đến Grant Park - lo lắng khi ông Obama bổ nhiệm những người từ thời ông Clinton, bao gồm cả chính bà Hillary, vào chính quyền mới. Họ nghĩ mình đã thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào mùa hè trước.

Quá trình chuyển tiếp của ông Biden chỉ mới bắt đầu. Có hàng nghìn vị trí để bổ nhiệm. Tuy nhiên, cảm giác sợ hãi tương tự đang bắt đầu bùng lên trong những người tham gia chiến dịch Biden. Những người đã theo tổng thống đắc cử từ bài phát biểu tuyên bố tranh cử ở Philadelphia đến bài phát biểu chiến thắng ở Wilmington đặc biệt lo lắng.

Ông Biden đang bắt đầu xây dựng danh sách nhân viên trong chính quyền mới. Ảnh: Getty.

Bị những người đến sau gạt ra

“Các nhân viên của ông Obama đang khiến những người giúp ông Biden thắng cử bị đẩy ra ngoài”, quan chức cấp cao giấu tên trong đội ngũ Biden cho biết. “Không ai trong số những người này đủ can đảm để giúp phó tổng thống khi ông ấy ra tranh cử và giờ họ bổ nhiệm bạn bè của mình thay vì người của ông Biden”.

Một cố vấn khác của ông Biden từng làm việc trong chiến dịch đồng ý với điều này. “Đó là một lời chỉ trích rất xác đáng”, cố vấn này nói với Politico. "Rất nhiều người đang cảm thấy hoang mang".

Đang có những lời cảnh báo về trận chiến bổ nhiệm giữa nhóm chuyển tiếp và đội ngũ chiến dịch của ông Biden, tương tự năm 2008. Khi đó, ông Obama là thượng nghị sĩ và không có đội ngũ nhân sự lớn để bổ nhiệm các vị trí trong chính phủ. Cựu tổng thống cũng phải tiếp quản Nhà Trắng trong cảnh khủng hoảng kinh tế. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Obama dùng nhân viên trong chính quyền của tổng thống Dân chủ gần nhất trước đó.

Chính những nhân viên chiến dịch là người vận hành phần lớn sự kiện tranh cử của ông Biden. Ảnh: Getty.

Hiện tại, mọi người cho rằng ông Biden đang thực sự bổ nhiệm những quan chức chiến dịch vào chính quyền, bỏ qua những nhóm khác trong đảng Dân chủ. Điều này đúng theo nghĩa nào đó.

Những người đứng đầu chiến dịch - Ron Klain, Mike Donilon và Steve Ricchetti - sẽ đảm nhiệm những vị trí cao nhất trong Nhà Trắng của ông Biden. Hai cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của chiến dịch Biden sẽ đảm nhận những vị trí an ninh quốc gia hàng đầu trong chính quyền: Tony Blinken làm ngoại trưởng và Jake Sullivan làm cố vấn an ninh quốc gia. Giám đốc chiến dịch Jen O'Malley Dillon và một trong những người đồng lãnh đạo chiến dịch, Hạ nghị sĩ Cedric Richmond, sẽ nhận vai trò cấp cao trong Nhà Trắng.

Những lựa chọn không gây tranh cãi này từ đầu đã được đưa ra với mục đích như vậy. Các quan chức Biden được chỉ thị phải nhấn mạnh với các phóng viên những lựa chọn này bình thường như thế nào và “đây là những nhà lãnh đạo đã chứng minh được năng lực”. Sẽ là một thành công nếu những người được bổ nhiệm không khiến truyền thông chú ý quá nhiều.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về vị trí cấp dưới của những lãnh đạo này. Họ lo chính quyền Biden không ngó ngàng đến những nhân viên kỳ cựu của chiến dịch. “Thực sự họ đang nghi ngờ liệu họ có được quan tâm đến hay không”, cố vấn giấu tên của ông Biden nói.

Lo lắng và tức giận

Một số lời phàn nàn bắt nguồn từ chính sự chia cắt trong chiến dịch của ông Biden. Có sự khác biệt giữa những người tham gia chiến dịch trước khi bà Dillon được bổ nhiệm làm giám đốc vào tháng 3 và những người gia nhập sau đó.

Một số nhân viên kỳ cựu cảm thấy họ bị đánh giá thấp mặc dù đã giúp ông Biden giành được đề cử của đảng Dân chủ. Họ cũng cảm thấy những người bà Dillon bổ nhiệm đang được ưu tiên cho các vị trí trong Nhà Trắng.

Một số người trong chiến dịch chỉ ra rằng cả bà Dillon và Julie Rodriguez, một trong những phó giám đốc chiến dịch, đã được bổ nhiệm những vị trí cao trong Nhà Trắng trước những người như Kate Bedingfield và Symone Sanders. Bà Bedingfield và Sanders gia nhập chiến dịch từ trước bà Dillon và vẫn được nhiều người xem là có khả năng nhận được các công việc truyền thông trong Nhà Trắng.

Bà Jen O'Malley Dillon chỉ mới tham gia chiến dịch Biden vào tháng 3/2020. Ảnh: AP.

“Những người không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ cam go lại được xếp trước những người làm nên chuyện đó”, cố vấn giấu tên nói. "Nếu bạn để ý, người của bà Jen đang được quan tâm rất nhiều".

Đáp lại những lời chỉ trích, một quan chức trong nhóm chuyển tiếp Biden giấu tên cho biết: “Nhóm chuyển tiếp Biden-Harris bao gồm nhiều nhân viên chiến dịch lâu năm làm việc cùng với những nhân viên chuyển tiếp, người đã tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi suôn sẻ trong nhiều tháng qua. Quá trình tuyển dụng nhân sự của chính quyền Biden-Harris chỉ mới ở giai đoạn đầu và những người làm việc chăm chỉ cho chiến thắng sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu của đội ngũ trong tương lai".

Chủ nghĩa bè phái này có liên quan đến sự nghiệp lâu dài của ông Biden. Không phải mọi người giúp ông Biden thắng cử đều chính thức tham gia chiến dịch. Có người là nhân viên khi ông còn ở thượng viện, nhân viên khi ông là phó tổng thống, nhân viên trong kỳ bầu cử sơ bộ và nhân viên trong kỳ tổng tuyển cử. Một số người làm việc qua nhiều thời kỳ khác nhau.

Những người trẻ đã chọn làm việc cho ông Biden từ đầu năm 2019 - ngay cả khi những người khác đổ xô đến làm việc cho những đối thủ của ông Biden như Beto O'Rourke, Bernie Sanders và Elizabeth Warren - là những người đã thực sự tin tưởng ông. Họ là nhóm đang lo lắng nhất về việc nhân viên thời ông Obama sẽ chiếm các vị trí trong Nhà Trắng.

Những trợ lý thân cận điều hành chiến dịch Biden ở cấp cao nhất đang liên tục chuyển sang những vị trí tương tự ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, họ lại không kết nối nhiều với những nhân viên bình thường, những người đã tạo nên phần lớn hoạt động của chiến dịch. Những nhân viên này sợ các trợ lý thân cận của tổng thống đắc cử không hiểu rằng họ đang bị gạt ra. Vì vậy, họ đang lên tiếng một cách ẩn danh với hy vọng rằng những người như Klain, Ricchetti và Donilon, và có lẽ chính tổng thống đắc cử, sẽ chú ý.

Trong lúc đó, nhiều người trong số này chỉ biết phải chờ đợi. Họ thường không có bất kỳ hiểu biết nào về cách nộp đơn ứng tuyển cho những công việc quan trọng.

“Mọi người đang rất bực mình”, cố vấn giấu tên nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ được quan tâm nhưng tôi vẫn chưa được ngó ngàng tới. Tôi thực sự muốn biết làm thế nào để có được một công việc trong Nhà Trắng”.