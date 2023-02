Nhân viên chiếm đoạt gần 5 lượng vàng của chủ

Được giao nhiệm vụ mang vàng đi chế tác, Lợi đem bán lấy tiền rồi bỏ trốn.

Chiều 8/2, Công an huyện Cần Giuộc, Long An, cho biết vừa tiếp nhận từ Công an xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) hồ sơ cùng nghi phạm Nguyễn Tấn Lợi (SN 1989, quê Bình Thuận) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lợi là nhân viên làm công cho tiệm vàng do chị N.T.H.T. (SN 1990, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) làm chủ. Ngày 31/1, chị T. giao cho Lợi 4,6 lượng vàng 9999, tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng để đến một tiệm vàng trên địa bàn xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An, chế tác thành phẩm.

Trên đường đi, Lợi nảy sinh ý định chiếm đoạt sói tài sản này. Anh ta đem toàn bộ số vàng trên bán cho 3 tiệm vàng ở huyện Cần Giuộc rồi bỏ trốn.

Sau nhiều lần liên lạc với Lợi nhưng không được, nghi ngờ nhân viên lợi dụng lòng tin của chủ đề chiếm đoạt tài sản, chị T. đã trình báo Công an huyện Cần Giuộc.

Ngày 7/2, Lợi bị Công an xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, bắt giữ khi lẩn trốn trên địa bàn.