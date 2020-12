Nhân viên Agribank bị giảm lương, thưởng?

Năm 2020, trong khi số người lao động Agribank tăng gần 2% theo kế hoạch thì quỹ tiền lương chỉ tăng 1,4% khiến mức lương bình quân của nhân viên ngân hàng sụt giảm.

Theo báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) do Ngân hàng Nhà nước công bố, mức tiền lương kế hoạch của người lao động và nhân sự quản lý tại ngân hàng năm nay đều sụt giảm so với năm 2019. Thậm chí, nhà băng này hiện cũng chưa có kế hoạch chi quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động của mình.

Cụ thể, báo cáo cho biết quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động ngân hàng năm nay là 11.801,39 tỷ đồng , tăng nhẹ 1,4% so với mức thực chi năm liền trước. Trong khi đó, quỹ tiền lương của người quản lý tại ngân hàng là 17,064 tỷ, giảm so với mức 17,307 tỷ năm 2019.

Tuy quỹ tiền lương của nhân viên Agribank năm nay được kế hoạch tăng 1,4%, nhưng số lượng người lao động bình quân tại nhà băng này cũng dự kiến tăng gần 2%, đạt 37.971 nhân sự. Điều này khiến mức tiền lương bình quân của nhân viên ngân hàng năm nay giảm còn 25,9 triệu đồng/người/tháng, trong khi số thực chi năm liền trước là 26,04 triệu/tháng.

Cùng năm 2019, Agribank dự chi 1.300 tỷ để trích quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động. Tuy nhiên, số chi thực tế của ngân hàng là 1.627 tỷ đồng .

Lương, thưởng bình quân năm 2020 của cả người lao động và quản lý tại Agribank đều dự kiến giảm so với năm 2019. Ảnh: Hoàng Hà.

Đến năm nay, nhà băng này bỏ ngỏ chỉ tiêu tiền thưởng và phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động nên mức thu nhập bình quân nhân viên theo kế hoạch năm nay của ngân hàng vẫn là 25,9 triệu/tháng, giảm mạnh so với 29,68 triệu/người/tháng đã thực hiện năm vừa qua.

Cùng xu hướng trên, các nhân sự quản lý của Agribank cũng dự kiến bị giảm tiền lương, tiền thưởng cho năm tài chính 2020 này.

Cụ thể, với 24 nhân sự quản lý (tăng 2 người so với năm trước) nhưng quỹ tiền lương mà ngân hàng đưa ra lại thấp hơn 243 triệu đồng so với năm trước, đạt 17,064 tỷ đồng . Bình quân, mức tiền lương của nhân sự quản lý tại Agribank nhận được năm nay là 58,44 triệu/người/tháng, thấp hơn 7,62 triệu so với số thực lĩnh năm 2019.

Nếu tính đủ 12 tháng trong năm, mức tiền lương bình quân của nhân sự quản lý tại ngân hàng này đã giảm trên 91 triệu đồng.

THU NHẬP BÌNH QUÂN NHÂN SỰ TẠI AGRIBANK Nguồn: NHNN Nhãn Người lao động Nhân sự quản lý Thực hiện năm 2019 column triệu đồng/tháng 29.68 73.79 Kế hoạch năm 2020 column

25.9 65.74

Cùng mức giảm tiền lương, nhân sự quản lý của Agribank cũng bị giảm mức tiền thưởng khi quỹ thưởng sụt giảm còn 2,133 tỷ đồng .

Tính chung, thu nhập bình quân của viên chức quản lý tại Agribank dự kiến nhận được năm nay sẽ là 65,74 triệu đồng/tháng, thấp hơn 11% so với năm trước. Tổng cộng, nhân sự quản lý của ngân hàng sẽ bị giảm thu nhập bình quân năm nay gần 97 triệu đồng.

Năm nay, Agribank dự kiến thu về 12.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 14% so với năm 2019. Trong đó, thu dịch vụ mục tiêu tăng từ 16% đến 18%.

Dự kiến, đến cuối năm 2020, ngân hàng có tổng tài sản tăng tối thiểu 8%, đạt 1,569 triệu tỷ đồng . Vốn huy động từ thị trường I (không bao gồm nguồn vốn Kho bạc Nhà nước) tăng từ 8,5% đến 11%, có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ.

Dư nợ cho vay nền kinh tế dự kiến tăng 8,5-11% và điều chỉnh theo nghị quyết của HĐTV và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong năm nay, Agribank dự kiến kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 ở mức tối đa 3% với mục tiêu thu nợ sau xử lý đạt tối thiểu 12.000 tỷ đồng .