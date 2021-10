Nhân vật phản diện đặc sắc trong loạt phim về James Bond

Jaws trong The Spy Who Loved Me (1977) và Moonraker (1979): Dù là phản diện, Jaws vẫn khiến khán giả cảm thông cho những diễn biến tâm lý phức tạp từ The Spy Who Loved Me đến Moonraker. Hắn tàn ác, máu lạnh, nổi cơn cuồng loạn và tấn công người khác bằng hàm răng kim loại, nhưng cũng chịu đựng bi thương và có những nỗi niềm riêng. Theo Insider, vai diễn của tài tử Richard Kiel đến nay vẫn được xem là biểu tượng phản diện khó thay thế. Ảnh: CNN.