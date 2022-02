Nhân vật mặc đẹp hơn Son Ye Jin

"Đây là nhân vật có phong cách thời trang đẹp nhất trong Thirty Nine" là lời bình luận của Kbizoom dành cho Jeon Mi Do. Đóng cùng với Son Ye Jin và Kim Ji Hyun, cô gây chú ý nhờ có gu thời trang cá tính hơn. Đây là vai chính thứ hai của nữ diễn viên sau Hospital Playlist. Jeon Mi Do vào vai giáo viên dạy diễn xuất, từng có ước mơ trở thành diễn viên nhưng không thành vì một tai nạn. Ảnh: JTBC.