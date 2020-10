Nhân vật kinh dị nào thu lãi nhiều nhất tại phòng vé?

Jigsaw: Khán giả buộc phải chờ tới mùa hè 2021 để được thưởng thức phần ngoại truyện Spiral: From the Book of Saw của thương hiệu Saw, thay vì trong năm nay do đại dịch Covid-19. Trước đó, chuỗi 8 bộ phim thu 982,4 triệu USD , cao gấp 13,1 lần so với tổng kinh phí 75 triệu USD . Saw tạo đột phá ngay từ tập đầu tiên với thành tích phòng vé 103,88 triệu USD , trong khi chỉ tiêu tốn 1,2 triệu USD để thực hiện. Nhờ vậy, ác nhân Jigsaw của Tobin Bell hiện là nhân vật kinh dị giúp các nhà đầu tư thu lãi nhiều nhất.