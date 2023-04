Ác nhân gây bất ngờ khi cầm khiên của Captain America

Chiếc khiên nổi tiếng làm từ Vibranium của Captain America từng qua tay nhiều người: Steve Roger, Bucky, Loki, Sam… Nhưng không ai gây bất ngờ nhiều như người này.

Chiếc khiên của Captain America là thứ vũ khí mang tính biểu tượng cao. Ảnh: ScreenRant.

Loki từng là một nhân vật phản diện nhưng lại có mối liên hệ khá chặt chẽ với nhóm Avengers nên việc anh ấy từng cầm trên tay chiếc khiên Vibranium nổi tiếng không gây quá nhiều bất ngờ. Bởi dù sao, hai bên cũng đã quá hiểu nhau và có nhiều tương tác (theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực).

Thế nhưng việc một cựu thành viên của Black Order - nhóm sinh vật tay sai đắc lực của Thanos lại có thể tìm thấy món vũ khí này quả thật khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, chiếc khiên của Captain America đã rơi vào tay tên thủ hạ hàng đầu của siêu ác nhân Thanos có tên Corvus Glaive. Đây là nhân vật phản diện có sức mạnh đáng sợ và được Thanos tin dùng.

Trong nhóm 5 người của Black Order, Corvus được xem như kẻ trung thành và đáng tin cậy nhất của Titan Điên. Hắn gần như tôn sùng tuyệt đối chủ nhân của mình và sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Không phải ngẫu nhiên khi Corvus được coi là thủ lĩnh của nhóm tay sai. Hắn thông minh, xảo quyệt và có thiên phú về mặt chiến thuật, chiến lược. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng, Corvus có thể bị thương nhưng không thể chết chừng nào thanh giáo của hắn ta còn nguyên vẹn.

Trong số truyện thứ ba của miniseries Avengers Beyond, nhóm tác giả Derek Landy, Greg Land và Frank D'Armata đã đưa Avengers vào một cuộc xung đột mới với Black Order.

Avengers Beyond #1 chứng kiến sự trở lại của Beyonder toàn năng, người đang cố gắng chiêu mộ những siêu anh hùng mạnh nhất Trái Đất để đối đầu với một thế lực còn mạnh mẽ hơn cả bản thân anh ta - The Lost One. Và ngay khi mọi thứ dường như không thể tồi tệ hơn, nhóm Black Order xuất hiện.

“Món đồ chơi” mới

Được giới thiệu trong Infinity - sự kiện mang tính bước ngoặt của Jonathan Hickman, Corvus Glaive từng là nhân vật đóng vai trò thủ lĩnh của nhóm Black Order (tay sai đắc lực dưới trướng Thanos). Và trong miniseries kể trên, Corvus cùng những kẻ đồng hành hung bạo khác đã cố gắng lùng sục khắp vũ trụ để tìm Thanos.

Corvus xuất hiện cùng chiếc khiên nổi tiếng. Ảnh: ScreenRant.

Với những cuộc chạm trán trước đây, không mất nhiều thời gian để chúng gặp và nảy sinh xung đột với các siêu anh hùng của Trái Đất. Tham gia trận chiến này còn có vợ của Corvus Glaive, Proxima Midnight, cùng những kẻ khác có sức sát thương không kém gì hắn ta.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trên trang bìa của số Avengers Beyond #3 lại bật mí một chi tiết quan trọng đầy bất ngờ. Tại đó, Corvus xuất hiện đầu tiên và đang cầm trên tay chiếc khiên nổi tiếng của Captain America.

Vẫn chưa rõ vì sao hắn lại có được chiếc khiên Vibranium của Steve nhưng đó không phải một tín hiệu tốt đối với những người hâm mộ Captain America. Siêu anh hùng đang phải đối đầu với quá nhiều mối nguy hiểm khác nhau.

Chiếc khiên của Captain America là một vũ khí mang tính biểu tượng của nhân vật này và mọi thứ mà anh ấy đại diện. Rõ ràng việc nó xuất hiện cùng Corvus sẽ là gợi ý của Marvel cho mạch truyện này trong tương lai không xa.