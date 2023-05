Nhân vật đứng sau vụ Argentina đồng ý tới Indonesia đá giao hữu

"Về quy trình, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) gửi lời mời trực tiếp đến Argentina. Chúng tôi cũng cảm ơn Christina, cô ấy là một người bạn cũ của tôi ở Italy. Tôi cũng nhờ sự giúp đỡ từ Javier Zanetti, cựu cầu thủ Inter Milan", ông Erick Thohir, Chủ tịch PSSI, tiết lộ với Kompas.

Ông Thohir từng giữ ghế Chủ tịch Inter Milan trong giai đoạn 2013-2018. Vì thế, ông có mối quan hệ thân thiết với Zanetti, huyền thoại của sân Giuseppe Meazza. Từ đó, cựu hậu vệ tuyển Argentina đã có tác động để liên đoàn bóng đá nước này chấp nhận lời mời từ PSSI.

ÔngThohir cho rằng việc mời Argentina là một trong những bước đi cho thấy sự nghiêm túc của PSSI trên con đường phát triển bóng đá Indonesia: "Nhiều người bi quan rằng PSSI không thể làm được. PSSI hiện rất nghiêm túc trong việc xây dựng nền bóng đá Indonesia. Chúng tôi chứng minh sự quyết tâm thông qua FIFA Days cũng như sự xuất hiện của đội vô địch thế giới Argentina ở Indonesia".

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Argentina sẽ diễn ra vào ngày 19/6 trên sân Gelora Bung Karno. Trận đấu sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho người dân và đặc biệt là tuyển Indonesia. Ngoài ra, người dân Indonesia còn có cơ hội được tận mắt chứng kiến cầu thủ hay bậc nhất nhất lịch sử Lionel Messi chơi bóng.

Trước khi đến Indonesia, Argentina có một trận giao hữu với Australia tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 15/6.

