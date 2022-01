Nhân vật đầy quyền năng trong 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

Nam diễn viên Chukwudi Iwuji là gương mặt mới gia nhập vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Nhân vật anh thủ vai hứa hẹn khiến đội Vệ binh Dải ngân hà khốn đốn.

Sau nhiều năm trì hoãn, dự án Guardians of the Galaxy Vol. 3 của Marvel Studios đã đi vào sản xuất. Bộ phim giới thiệu nhiều nhân vật mới bên cạnh các gương mặt quen thuộc. Một trong số đó là vai diễn bí mật của nam diễn viên Chukwudi Iwuji.

Cinema Blend đưa tin trong bài phỏng vấn mới thực hiện với The Hollywood Reporter, nam diễn viên Chukwudi Iwuji đã có những chia sẻ thú vị về nhân vật mình thủ vai trong Guardians of the Galaxy Vol. 3. Nam diễn viên không tiết lộ danh tính nhân vật, nhưng cho biết anh ta sở hữu quyền năng ấn tượng.

Iwuji mô tả: “Quyền năng. Siêu mạnh. Phức tạp. James và tôi đã thảo luận về nhân vật này. Anh ta chắc chắn là một trong những... nếu không muốn nói là xếp đầu bảng, nhân vật phức tạp nhất tôi từng thấy xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Sức mạnh và sự phức tạp là bản chất của anh ta. Tôi hy vọng đây là chi tiết thú vị. Tôi cũng hy vọng mình lột tả được trọn vẹn bản chất nhân vật”.

Chukwudi Iwuji là diễn viên tiếp theo xuất hiện đồng thời trong cả hai vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng DC và Marvel. Ảnh: WB.

Nam diễn viên chia sẻ không biết nói gì khi được James Gunn đề nghị đóng một vai trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 ngay trên phim trường TV series Peacemaker - dự án chung khác của hai người. Khi ấy, Iwuji đang ghi hình màn vũ đạo cho cảnh giới thiệu đầu series.

Từ mô tả của Chukwudi Iwuji, vẫn khá khó để khán giả hình dung cụ thể nhân vật mà nam diễn viên sẽ đảm nhận. Cụm từ “quyền năng” có thể ám chỉ sức mạnh thể chất, cũng có thể là khả năng thao túng người khác. Đây có thể là cái tên đã xuất hiện trên trang truyện hoặc sáng tạo mới của Gunn… Cho đến lúc này, mọi khả năng đều có thể xảy ra.