Nhân vật đặc biệt xuất hiện trong trailer bom tấn 'Black Adam'

Trailer bộ phim siêu anh hùng mới của nhà DC đã hé lộ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt cùng biệt đội Justice Society of America (JSA).

Theo Collider, mới đây nhất, DC đã tiết lộ nhân vật thú vị nhất trong trailer chính thức thứ hai của bộ phim: Amanda Waller. Đúng như những gì người hâm mộ đồn đoán trước đó, nhân vật bà trùm chính trị gia quyền lực bậc nhất nước Mỹ, người điều hành The Suicide Squad được thủ vai bởi nữ diễn viên Viola Davis sẽ xuất hiện trong bom tấn mới nhất này.

Trong đoạn trailer, Amanda Waller dường như đang liên lạc trực tiếp với nhóm JSA, đưa ra hướng dẫn khi họ tập hợp để đưa Black Adam ra trước công lý.

Dwayne Johnson có cho mình bộ phim siêu anh hùng đầu tiên.

Cho đến thời điểm này, các trailer của Black Adam đã cho chúng ta cái nhìn ngắn gọn về những khoảnh khắc không chiến bùng nổ, những màn thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của vị phản anh hùng này cũng như cảm giác tội lỗi sâu sắc của anh đối với cái chết của con trai mình. Khán giả cũng được chứng kiến những cuộc đối đầu kịch tính mãn nhãn của anh với Doctor Fate cũng như Hawkman.

Được biết, bên cạnh Black Adam của The Rock, bộ phim này chào đón sự xuất hiện của các siêu anh hùng thuộc JSA (Justice Society of America), bao gồm: Atom Smasher (do Noah Centineo thủ vai), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), Isis/Adrianna Tomaz (Sarah Shahi) và Doctor Fate (Pierce Brosnan).

Biệt đội JSA liệu có đủ sức ngăn cản Black Adam là câu hỏi của nhiều người. Ảnh: Warner Bros.

Theo như truyện tranh, Black Adam có thể sử dụng những siêu năng lực do 6 vị thần Ai Cập ban phát. Trong đó bao gồm: thể lực dồi dào, đao thương bất nhập của thần Shu, tốc độ siêu phàm của thần Heru, thể chất cường tráng, sức mạnh cơ bắp vô địch của thần Amon, trí tuệ vô song của thần Zehuti, sấm sét kinh hồn của thần Aton, và lòng can đảm vĩnh hằng của thần Menthu.

Sức mạnh của Black Adam từng được mô tả "trên cơ" rất nhiều so với Shazam, đặc biệt khi nổi giận, Black Adam đạt tới trạng thái sức mạnh bá đạo đến mức đủ sức đánh bại cả Justice League, Justice Society và đa số các siêu anh hùng khác của DC.

Xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện The Power Of Shazam xuất bản vào tháng 3/1984, anh trở nên biến chất, đầy dã tâm sau khi được ban cho quyền năng và trở thành kẻ thù chính thức của Shazam kế nhiệm sau đó. Black Adam đã kết thúc câu chuyện của mình trong phần truyện Titan Vol. 2 số 27.

Theo dự kiến, bom tấn siêu anh hùng này ra rạp vào ngày 21/10.