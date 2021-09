Nhân vật đặc biệt xuất hiện trong ‘Shang-Chi’

Nhà sản xuất “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” giải thích lý do Wong xuất hiện trong phim thay vì Doctor Strange.

Trong trailer chính thức của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, khán giả từng thích thú khi thấy Wong - huynh đệ của Doctor Strange - xuất hiện trong một cảnh phim. Màn đánh quái vật cũng dự báo sự đóng góp đáng kể của nhân vật vào cốt truyện.

Ngày 4/9, Brandon Davis từ ComicBook đã có cuộc trò chuyện với nhà sản xuất Jonathan Schwartz của Shang-Chi. Buổi phỏng vấn tiết lộ lý do đoàn phim đưa Wong - nhân vật ở hàng thứ của Doctor Strange (2016) - vào bộ phim thay vì vị phù thủy tối thượng Stephen Strange.

Cảnh chiến đấu của Wong và Abomination trong trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Marvel Studios.

“Tôi nghĩ chúng ta đều thích thú với ý tưởng Wong xuất hiện trong Shang-Chi. Khán giả yêu Wong và chúng tôi cũng thế. Chưa kể Benedict Wong còn là một diễn viên rất tuyệt. Chúng tôi đều đồng tình với việc này. Thế nên ê-kíp đã phát triển bộ phim với sự xuất hiện của Wong. Mọi người đều hài lòng”, Schwartz trả lời.

Trong một bài phỏng vấn khác với The Direct, Schwartz cũng xác nhận nam diễn viên Tim Roth đã góp giọng trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Roth là người thủ vai phản diện Abomination trong The Incredible Hulk (2008), tác phẩm thứ hai thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

“Roth đã lồng tiếng một đoạn thoại cho chúng tôi. Anh ấy chắc chắn là một phần của đoàn Shang-Chi. “Nhân vật Abomination còn nhiều đất để phát triển. Trong khuôn khổ Shang-Chi, Abomination đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra với cảnh phim bạn thấy trong trailer.

Gã có tạo hình không thể ấn tượng hơn, gương mặt khán giả chắc chắn muốn thấy trên sàn đấu sức mạnh. Abomination cũng là nhân vật có kết nối với những câu chuyện khác, góp mặt trong vũ trụ sự kiện lớn hơn mà Shang-Chi chỉ là một mảnh ghép”, nhà sản xuất chia sẻ.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Destin Daniel Cretton đạo diễn, Kevin Feige cùng Jonathan Schwartz sản xuất. Kịch bản phim do Cretton và Andrew Lanham chấp bút, với sự góp mặt của Lưu Tư Mộ, Awkwafina, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh… và nhiều diễn viên khác.