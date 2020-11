Nhân vật của The Rock suýt đối đầu Biệt đội Cảm tử

Gương mặt phản anh hùng Black Adam do Dwayne “The Rock” Johnson thể hiện từng được nhắm làm đối thủ của Biệt đội Cảm tử trong hậu truyện “Suicide Squad” thuộc DCEU.

The Suicide Squad là bộ phim tiếp theo về Biệt đội Cảm tử được chuyển thể từ truyện tranh của DC. Tác phẩm do James Gunn, đạo diễn ba phần phim Guardians of the Galaxy thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, thực hiện.

Flickering Myth đưa tin trước khi dự án về tay James Gunn, ý tưởng hậu truyện của Suicide Squad (2016) từng được Adam Cozad (The Legend of Tarzan) và Zak Penn (The Avengers) thuyết trình với Warner Bros. Hãng cũng từng mời Gavin O’Connor (The Accountant) phát triển kịch bản và làm đạo diễn bộ phim.

Tạo hình của Black Adam được tiết lộ trong sự kiện DC FanDome hồi mùa hè. Ảnh: DC Films.

Tại thời điểm đó, cộng đồng người hâm mộ dấy lên tin đồn xoay quanh việc phần hậu truyện của O’Connor sẽ xoay quanh cuộc truy tìm “thứ vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt” do biệt đội Task Force X thực hiện. Thứ “vũ khí” bí ẩn chính là Black Adam - nhân vật phản anh hùng do Dwayne Johnson thủ vai.

Bài viết trong số mới nhất của tạp chí Empire xác nhận hãng Warner Bros. từng ấp ủ dự định để Black Adam xuất hiện lần đầu tiên trong DCEU thông qua vai trò phản diện chính của Suicide Squad 2. Tuy nhiên, O’Connor đã rời dự án. James Gunn sau đó ngồi ghế đạo diễn và phát triển bộ phim theo hướng khác.

Dwayne Johnson đã được lựa chọn vào vai Black Adam từ 2014. Nhân vật do anh thủ vai vốn còn từng được lên kế hoạch xuất hiện trong Shazam! (2019). Tuy nhiên dự định của Warner Bros. đã thay đổi, và Black Adam sẽ được giới thiệu qua bộ phim riêng cùng tên. Tác phẩm dự kiến ghi hình vào mùa xuân 2021 với Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) làm đạo diễn.

Dàn nhân vật đông đảo của bộ phim The Suicide Squad do James Gunn thực hiện. Ảnh: Warner Bros.

The Suicide Squad của James Gunn có sự góp mặt của Margot Robbie (vai Harley Quinn), Jai Courtney (vai Captain Boomerang), Joel Kinnaman (vai Rick Flag) và Viola Davis (vai Amanda Waller) từ bộ phim năm 2016, bên cạnh hàng loạt gương mặt mới như Idris Elba, Peter Capaldi, Alice Braga, Nathan Fillion, Taika Waititi, Jennifer Holland, David Dastmalchian, John Cena, Michael Rooker, Sean Gunn...

The Suicide Squad dự kiến phát hành vào tháng 8/2021.