Nhân vật bất ngờ trong 'Doctor Strange 2'

Đoạn quảng cáo mới được công bố của “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” hé lộ với khán giả sự xuất hiện của ba nhân vật ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Inverse đưa tin ngày 28/4, Marvel Studios đã tung thêm đoạn phim quảng cáo trên truyền hình dành cho Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Trong trailer mới, hãng đã hé lộ nhiều chi tiết về màn xuất hiện của ba nhân vật gây bất ngờ, tưởng lạ mà quen.

Đoạn quảng cáo bắt đầu bằng một cảnh mà khán giả đã quen thuộc: Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) bị tổ chức Illuminati bắt giữ. Sau chuyển cảnh, trailer đưa người xem tới trận chiến tại Kamar-Taj với Wong (Benedict Wong) và Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

Tiếp theo, tại khung cảnh một trận chiến khác, khán giả được thấy Captain Carter xuất hiện. Captain Carter ra đời ở phiên bản vũ trụ nơi Peggy Carter mới là người được tiêm huyết thanh siêu chiến binh thay vì Steve Roger.

Cô xuất hiện ở Doctor Strange in the Multiverse of Madness với tạo hình giống hệt trong series hoạt hình What If…? ra mắt trên nền tảng Disney+ năm ngoái. Nữ anh hùng mang khiên và đeo thiết bị phản lực trên lưng.

Biến thể của Captain Carter và Monica Rambea xuất hiện trong trailer mới.

Đấu lại Carter trong cảnh phim là Wanda. Không loại trừ khả năng đây chính là phiên bản xác sống Wanda từng xuất hiện trong What If…? Nếu vậy, Multiverse of Madness có thể đang tái hiện trên màn ảnh rộng một phần diễn biến của series phim hoạt hình.

Nhân vật khác cũng có màn xuất hiện bất ngờ là Monica Rambeau (Tenoyah Parris) - nhưng là phiên bản sở hữu siêu sức mạnh. Cô chính là hình nhân phát sáng từng được đồn đoán là Captain Marvel hoặc một biến thể của Iron Man.

Cuối đoạn giới thiệu, giọng nói quen thuộc của nam diễn viên Patrick Stewart cất lên cùng hình ảnh bàn tay nhăn nheo của người đàn ông đặt trên cỗ máy màu vàng. Người hâm mộ Marvel nhanh chóng nhận ra đây chính là chiếc xe lăn của Giáo sư X từ series X-Men: The Animated Series và một số truyện tranh khác.

Sau vành tai, bàn tay của Giáo sư X là chi tiết tiếp theo của dị nhân quyền năng được khoe ra trong trailer.

Sự xuất hiện của Captain Carter trong trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã kết nối các vũ trụ trong What If…? vào MCU. Trong tương lai, rất có thể khán giả được thấy thêm các nhân vật khác từ series hoạt hình như phiên bản Thor tiệc tùng bạt mạng hay Black Widow hậu tận thế bước lên màn ảnh rộng.

Về phần Giáo sư X, sự xuất hiện của ông mang đến nhiều bất ngờ hơn cả. Chiếc xe lăn màu vàng cho thấy nhân vật được tạo hình dựa trên series hoạt hình ra mắt từ thập niên 1990 thay vì các phần phim người đóng phát hành sau đó. Lựa chọn này khiến cốt truyện có thêm nhiều phần phức tạp. Ngoài Giáo sư X, có thêm dị nhân nào xuất hiện trong Multiverse of Madness hay không cũng là câu hỏi đang chờ được giải đáp.