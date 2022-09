Nhân tố mới được chú ý tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Chu Lê Vi Anh được biết đến với vai trò vũ công, MC, từng tham gia cuộc thi So you think you can dance Vietnam 2014 và lọt vào top 8. Trước Miss Grand Vietnam, cô thi Miss Fitness Vietnam, dừng chân ở top 5 chung cuộc. Việc thi sắc đẹp liên tiếp cho thấy cô quyết tâm chinh phục vương miện. Ảnh: BTC.