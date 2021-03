Nhắn tin xin lỗi nạn nhân sau khi cưỡng bức

Trung thừa nhận cưỡng bức nữ sinh ngủ tại nhà mình và đã nhắn tin xin lỗi nạn nhân. Công an đang xác minh clip được cho là nạn nhân bị đánh hội đồng.

Sáng 24/3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thẩm vấn một số nhân chứng để làm rõ vụ án Giao cấu với người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Tấn Mỹ. Nghi can Lê Thanh Trung (19 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ) đã bị cơ quan điều tra tạm giữ chiều 23/3.

Thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng công an huyện Chợ Mới, cho biết Trung đã thừa nhận hành vi giao cấu với H.T.D.M. (13 tuổi, ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Cơ quan điều tra đã đưa M. đi giám định và đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trung.

Theo ông Đấu, ngoài việc điều tra hành vi của Trung, cảnh sát còn làm rõ clip đăng trên mạng xã hội với nội dung M. bị nhiều người đánh hội đồng.

Theo đơn tố cáo của ông H.T.H. (43 tuổi, cha của M.), ngày 25/2, M. cùng một số bạn đến nhà Trung chơi. Đến 23h cùng ngày, M. nhờ bạn đưa về nhưng bị từ chối.

M. sau đó ngủ lại nhà Trung. Đến rạng sáng 26/3, Trung vào phòng ngủ cưỡng bức M. rồi chở nạn nhân về nhà. Nghi can đã nhắn tin xin lỗi nạn nhân.