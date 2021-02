Nhận tin báo Zalo, công an quận Tân Phú bắt 7 người sử dụng ma túy

Qua thông tin tố giác từ người dân về việc có người sử dụng ma túy, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã thực hiện lệnh kiểm tra và bắt giữ.

Vừa qua, Công an Quận Tân Phú đã bắt quả tang một nhóm thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú sau khi nhận được tin báo của người dân qua trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM”.

Tin báo Zalo của người dân đến trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM”.

Đại diện của Công an quận Tân Phú cho biết sau khi nhận được tin báo Zalo của người dân, tổ chuyên trách Zalo của quận đã lập tức liên hệ với công an phường cử đội công tác xuống địa chỉ như trong tin báo để kiểm tra. Tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy 7 người có biểu hiện nghi vấn nên mời về phường, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, 7/7 người bị bắt giữ đều dương tính với ma túy (chất MDMA và ketamin) đúng như ý kiến của người dân phản ánh.

Thành lập và thử nghiệm trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” từ tháng 8/2020. Tính đến nay, trang Zalo đã có 1.607 lượt Quan tâm. Đây là đơn vị đầu tiên ở TP.HCM triển khai đồng loạt mô hình “Kết nối Zalo an ninh, bình yên cho mỗi gia đình” tập trung vào việc thiết lập tài khoản Zalo để tăng cường tương tác giữa công an và người dân.

Bên cạnh đó, trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” cũng tích hợp chatbot để tư vấn về các thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, lưu trú… nhằm hạn chế việc đi lại và giảm thiểu phiền hà cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Sau một thời gian thử nghiệm nhận được sự hưởng ứng của người dân, Công an quận Tân Phú đã tổ chức lễ ra mắt, chính thức đưa mô hình vào ứng dụng trong thực tế vào ngày 28/1 vừa qua.

Trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” có 1.607 lượt Quan tâm.

Hiện nay, Công an quận Tân Phú đã thiết lập thành công 18 tài khoản Zalo trên địa bàn quận bao gồm: Trang Zalo Công an quận, trang Zalo Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trang Zalo Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trang Zalo Đội cảnh sát PCCC CNCH, trang Zalo Cơ quan thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp, trang Zalo Đội cảnh sát giao thông trật tự, trang Zalo Cơ quan cảnh sát điều tra và 11 trang Zalo Công an phường.

Ông Nguyễn Duy Đông - Phó trưởng Công an quận Tân Phú chia sẻ tại buổi lễ: “Công an Quận đã chỉ đạo là phải thường xuyên xử lý thông tin do người dân phản ánh qua Zalo. Do đó, tất cả điện thoại của các đồng chí trong ban chỉ đạo và trong tổ chuyên trách Zalo đều sẽ luôn mở, túc trực 24/24, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có lực lượng xử lý thông tin do người dân phản ánh”.

Tổ chuyên trách Zalo do Công an quận Tân Phú thành lập.

Khi tiếp nhận thông tin từ Zalo, công an quận Tân Phú sẽ xem xét khu vực địa bàn người dân đang phản ánh là ở phường nào. Sau đó chuyển về trực ban của công an phường đó, công an phường sẽ trực tiếp xử lý. Trong trường hợp vượt thẩm quyền của công an phường, tin báo sẽ chuyển lên quận.

Ngoài ra, công an quận Tân Phú cũng thành lập tổ chuyên trách, gồm nhiều lãnh đạo của đơn vị giúp quản lý, cập nhật thông tin, duy trì hoạt động thường xuyên trên trang, trực tiếp thực hiện các thao tác trên Zalo cũng như kịp thời xử lý khi nhận tin báo của người dân.

Mô hình Zalo an ninh đang dần thu được nhiều kết quả tích cực. Tính đến tháng 12/2020, 55/63 tỉnh đã khai thác ứng dụng Zalo trong công tác cải cách hành chính. Trong đó có 1.533 trang Zalo an ninh của nhiều khu vực như Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Phòng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng… Mô hình này đang dần được tin tưởng và nhân rộng quy mô, góp phần vào những nỗ lực chuyển đổi số của chính quyền địa phương.