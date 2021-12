Nhận thức mới về bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Góp phần làm sáng rõ những nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia, hội thảo “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” sẽ diễn ra ngày 8/12 tại Hà Nội.

Để góp phần làm sáng rõ nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung phân tích yêu cầu mới về phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, trong đó có an ninh không gian mạng, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”.

Các tham luận tại hội thảo được tập hợp thành kỷ yếu. Ảnh: Y.N.

Những thông tin về hội thảo được giới thiệu tại buổi họp báo diễn ra chiều 6/12 tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Theo đó, hội thảo cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” sẽ được tổ chức ngày 8/12 ở hội trường của Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và trực tuyến tại 63 điểm cầu của công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự kiến 100 đại biểu tham dự tại Hà Nội, hơn 2.000 người tại các điểm cầu trực tuyến trong cả nước.

Trung tướng, tiến sĩ Đỗ Lê Chi - Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an - nói hội thảo được tổ chức nhằm góp phần làm rõ lý luận và thực tiễn vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay.

Một trong những mục tiêu của hội thảo là nhận diện yêu cầu, nhiệm vụ đối với bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở hình hình mới.

Trung tướng Đỗ Lê Chi (bên trái) và PGS.TS Phạm Minh Tuấn tại buổi họp báo về hội thảo. Ảnh: C.H.

“Hội thảo khoa học cấp quốc gia ‘Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng’ là hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần hoàn thiện Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, trung tướng Đỗ Lê Chi nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thành viên ban chỉ đạo hội thảo - cho biết hội thảo đã nhận được hơn 70 bài viết, tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

“Điều đó khẳng định hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các đồng chí về một vấn đề rất mới và rất ‘nóng’ hiện nay”, PGS.TS Phạm Minh Tuấn nói.

Các bài viết, tham luận tại hội thảo được ban tổ chức biên tập, thẩm định, xuất bản thành hai tập sách kỷ yếu. Tập một sẽ được phát hành song song cả ấn phẩm giấy và ấn phẩm điện tử. Bản điện tử được phát hành miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.