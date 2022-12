John Carmack, một nhân vật nổi tiếng trong ngành thực tế ảo sẽ chính thức rời khỏi vị trí cố vấn sau 8 năm gia nhập Meta.

Theo Business Insider và The New York Times, John Carmack, nhà đồng sáng lập id Software, cha đẻ của 2 trò chơi kinh điển Doom và Quake vào những năm 1990, đã rời khỏi vai trò cố vấn tại Meta.

Carmack gia nhập Oculus với tư cách là CTO vào năm 2013, chính thức gia nhập Meta vào năm 2014 sau khi công ty hoàn tất thương vụ mua lại Oculus. Kể từ năm 2019, Carmack đã hạn chế vai trò của mình tại Meta khi rời khỏi vị trí CTO tại Oculus để chuyển sang vai trò cố vấn cho chủ mới.

Dựa trên những tin nhắn nội bộ tại Meta, vị cựu CTO có vẻ không hài lòng với cách công ty đang vận hành. Theo The New York Times, Carmack đã viết rằng mọi thứ đều là một “cuộc đấu tranh" và tuy bản thân là người có tiếng nói cấp cao và có khả năng thay đổi nhiều thứ, bản thân ông không lại đủ thuyết phục.

“Chúng tôi đã thiết kế một một thiết bị gần như hoàn hảo”, Carmack viết về thiết bị đeo thực tế ảo Quest 2. Ông cũng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy mệt mỏi với Meta, khi công ty đang đốt hàng tỷ USD cho bộ phận Reality Labs để thiết kế những thiết bị đeo thực tế ảo VR và phần mềm cho metaverse.

Thiết bị đeo thực tế ảo Oculus Quest 2. Ảnh: Oculus.

Theo The New York Times, Carmack cũng viết các bài đăng nội bộ, chỉ trích các quyết định của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg và Giám đốc công nghệ Andrew Bosworth. Đây không phải là lần đầu tiên Carmack không hài lòng với hướng đi của Meta. Công ty đã chấm dứt những nỗ lực của ông khi dừng 2 dự án kính thực tế ảo giá rẻ là Samsung Gear VR và Oculus Go. “Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội”, Carmack chia sẻ.

Vào tháng 10 tại sự kiện Meta Connect, Carmack đã thẳng thắn chia sẻ về sự thất vọng của bản thân khi cho rằng có một đống thứ khiến ông khó chịu trong môi trường thực tế ảo.

Không những chỉ ra việc người dùng khó cập nhật thiết bị thực tế ảo, Carmack cũng đồng thời hoài nghi tiến độ của Meta với nền tảng mạng xã hội thực tế ảo Horizon Worlds, cùng quyết định trong việc tăng giá thiết bị thực tế ảo Quest 2 và giới thiệu Quest Pro trị giá 1.500 USD .

“Tôi luôn hứng thú với một thiết bị thực tế ảo với mức giá hợp lí cho phần đông thị trường là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi và việc phổ cập VR,” Carmack chia sẻ.

Meta và Carmack chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.