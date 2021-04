Nhan sắc vợ sắp cưới của Phan Mạnh Quỳnh

Huỳnh Khánh Vy sinh năm 1994, là người mẫu tự do và tham gia một số MV của bạn trai như Huyền thoại hay dự án của Đức Phúc, Only C... Bạn gái Phan Mạnh Quỳnh có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang trẻ trung, thường dùng hàng hiệu. Khánh Vy hiện có gần 150.000 người theo dõi trên trang cá nhân.