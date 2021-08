Nhan sắc và thị phi của cô gái đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình

Trước Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2021, Thùy Tiên dự thi Miss International 2018. Cô được đánh giá cao về sắc vóc, nhưng từng có điều tiếng đời tư.

Tối 12/8, bà Phạm Kim Dung - đại diện công ty Sen Vàng - xác nhận người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2021. Đây là lần thứ hai mỹ nhân 23 tuổi dự thi đấu trường quốc tế.

So với giai đoạn góp mặt trong cuộc thi Miss International 2018, hình ảnh của Thùy Tiên có nhiều thay đổi, quyến rũ, nóng bỏng và khác lạ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2021. Ảnh: NVCC.

Người đẹp gây tiếc nuối

Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đạt giải Hoa khôi Nam Bộ 2017, sau đó ghi danh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018 và dừng chân ở top 5. Ngoài việc có mặt trong top 5, Thùy Tiên còn giành giải thưởng phụ Người đẹp nhân ái.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối với thành tích của Thùy Tiên, cho rằng cô hoàn toàn có khả năng góp mặt trong top 3, nhất là khi đã nắm trong tay giải thưởng phụ quan trọng là Người đẹp nhân ái và có phần thi ứng xử đầy sắc sảo trong đêm chung kết. Không ít khán giả gọi cô là người đẹp gây tiếc nuối nhất cuộc thi.

Vốn dĩ hai người đẹp đứng hạng 4 và 5 không có cơ hội tham dự đấu trường quốc tế. Nhưng Á hậu Thúy An bất ngờ thông báo gặp vấn đề về sức khỏe trước thềm cuộc thi Miss International 2018, do đó suất dự thi được chuyển sang Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Người đẹp sinh năm 1998 đã thay Á hậu Thúy An, sang Nhật chinh chiến cùng hàng chục người đẹp quốc tế.

Thời điểm đó, Thùy Tiên được đánh giá là có gương mặt toát lên vẻ thông minh, tri thức - hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp tại cuộc thi Miss International. Cô cũng theo đuổi phong cách ngọt ngào, dễ chịu với lớp trang điểm mỏng nhẹ, trang phục trẻ trung, không cầu kỳ.

Nhưng công bằng mà nói, vẻ đẹp của Thùy Tiên chưa đủ nổi bật, thời gian chuẩn bị của cô cũng gấp gáp nên không để lại ấn tượng ở Miss International 2018. Người đẹp sinh năm 1998 bị loại sớm.

Người đẹp 23 tuổi từng theo đuổi hình ảnh nữ tính, ngọt ngào. Ảnh: Bá Ngọc.

Hình ảnh lột xác 180 độ

Miss Grand International là cuộc thi có tiêu chí sắc đẹp hoàn toàn khác với Miss International. Các thí sinh Miss Grand International hướng với vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng, đậm chất Âu Mỹ.

Để phù hợp với cuộc thi sắc đẹp sắp tới, Thùy Tiên đã thay đổi hình ảnh, từ bỏ hình ảnh kín đáo và thanh lịch, theo đuổi hình tượng gợi cảm.

Tất nhiên, sự thay đổi hình ảnh của Thùy Tiên đã bắt đầu từ trước khi được giao trọng trách dự thi Miss Grand International 2021. Khi tham dự sự kiện hoặc làm MC, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 thường xuất hiện với những thiết kế cắt xẻ, xuyên thấu táo bạo. Lớp trang điểm sắc sảo theo lối tây phương cũng giúp biến đổi đường nét gương mặt cô, trở nên thu hút hơn.

Thùy Tiên bắt đầu thay đổi phong cách, theo đuổi hình ảnh gợi cảm, sắc sảo trong hai năm trở lại đây. Ảnh: Bá Ngọc, Nguyễn Thành.

Nhưng tạo hình mày rậm, mắt khói, môi nude như trong bộ hình công bố tham gia đấu trường quốc tế của Thùy Tiên lại là một hình ảnh khác biệt hoàn toàn. So với ngoại hình vào năm 2018, cô đã thay đổi 180 độ.

Nhìn lại chuỗi thành tích intop 5 năm liên tục của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International, có ý kiến cho rằng ê-kíp Việt Nam đã có kinh nghiệm nhất định trong việc đào tạo thí sinh để tiệm cận với tiêu chí lựa chọn của ban tổ chức. Do đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được cho là có cơ hội ghi tên ở top 20, hoặc cao hơn là 10 như Kiều Loan, Bùi Phương Nga và Huyền My.

Ngoài ra, Thùy Tiên có lợi thế về kỹ năng trình diễn trước ống kính vì đã làm mẫu ảnh từ năm 18 tuổi. Cô từng thi quốc tế nên có kinh nghiệm ứng phó các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, người đẹp 23 tuổi còn có khả năng giao tiếp hai ngoại ngữ là Anh và Pháp.

Để đáp ứng tiêu chí hình thể gợi cảm của cuộc thi, đại diện Việt Nam cũng đang nỗ lực tập gym để siết cơ, thay đổi số đo. Đơn vị quản lý tiết lộ số đo hình thể hiện tại của Thùy Tiên là 83-62-92, với chiều cao 1,7 m.

Sử dụng cùng kiểu trang điểm, nhiều khoảnh khắc Nguyễn Thúc Thùy Tiên trông giống hệt Á hậu Ngọc Thảo. Ảnh: NVCC.

Điều tiếng

Trở về từ cuộc thi Miss International 2018, Nguyễn Thúc Thùy Tiên vướng vào scandal quỵt nợ 1,5 tỷ đồng . Năm 2019, bà Đặng Thùy Trang - chị ruột Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo - từng tố người đẹp 23 tuổi nợ tiền từ năm 2017 nhưng không chịu trả. Sự việc được đẩy lên cao trào khi đoạn video ghi lại cảnh Thùy Tiên xé giấy nợ và kiên quyết không trả tiền được đăng tải lên mạng.

Sự việc gây ồn ào khiến Thùy Tiên phải mở họp báo giải thích, cô đưa theo luật sư để giúp trình bày vấn đề cụ thể trước các phóng viên. Theo lời giải thích của Thùy Tiên, cô bị bà Đặng Thùy Trang lừa ký và in vân tay vào giấy nợ, khoản tiền này được cho là dùng để hỗ trợ cô trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ 2017.

Tuy nhiên, Thùy Tiên khẳng định cô chưa từng nhận được bất kỳ khoản tiền nào, hay sự giúp đỡ nào từ phía bà Đặng Thùy Trang, dù đã ký vào giấy vay nợ. "Lý do có tờ giấy đó, tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra, tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí", cô trả lời báo chí trong buổi họp báo ngày 7/5/2019. Luật sư của Thùy Tiên cũng khẳng định không tồn tại hành động nhận tiền hay hỗ trợ tiền bạc giữa hai bên. Sau buổi họp báo, sự việc dần trôi vào quên lãng.

Thời gian này, cô tập trung rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, catwalk và chuẩn bị các dự án cá nhân để góp mặt trong cuộc thi Miss Grand International 2021.

Đối với việc lần thứ hai dự thi quốc tế dù chưa từng được đội vương miện trong cuộc thi cấp quốc gia, nhiều người nhận định Thùy Tiên được đơn vị quản lý ưu ái hết mực. Nói về vấn đề này, bà Phạm Kim Dung cho biết: "Chúng tôi tin tưởng vào những tố chất và sự cố gắng của Tiên".