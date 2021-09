Nhan sắc tuổi 50 của Go Hyun Jung

Bước sang tuổi 50, Go Hyun Jung vẫn chăm chỉ đóng phim. Minh tinh xứ Hàn từng chia sẻ cô đóng phim để các con - do gia đình chồng nuôi dưỡng - có thể gặp lại mẹ qua tivi. Dự án mới nhất của nữ diễn viên mang tên A Person Similar to You. Tháng 8, việc ghi hình bộ phim phải tạm hoãn do một nhân viên trên phim trường có kết quả xét nghiệm mắc Covid-19.