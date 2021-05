Nhan sắc tuổi 24 của Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan

Bên cạnh người mẫu, Yoshi còn tham gia game show, đóng phim truyền hình. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, Yoshi sẽ xuất hiện cùng Fergie Phavarit trong bộ phim 30 Days I Will Have You. Trước đó, cô đóng các phim Little Things, Rock, Love Sick 2...