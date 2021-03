Nhan sắc tuổi 22 của ‘em gái quốc dân’ Kim So Hyun

River Where the Moon Rises (Sông đón trăng lên) dựa trên cuốn tiểu thuyết Công chúa Pyeonggang ra mắt năm 2010 của đạo diễn kiêm biên kịch Choi Sagyu. Vừa qua, phim gặp ồn ào liên quan đến nam chính Ji Soo. Anh bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục, bắt nạt, đánh đập, trấn lột tiền của bạn học. Sau khi Ji Soo thừa nhận, đoàn phim River Where the Moon Rises loại anh và thay thế bằng nam diễn viên Na In Woo.