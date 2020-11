Nhan sắc tuổi 16 của con gái NSƯT Chiều Xuân

"Tôi may mắn vì bố mẹ không can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng và cho tôi toàn quyền quyết định", Hồng Khanh giãi bày. Trên trang cá nhân, con gái NSƯT Chiều Xuân thường cập nhật hình ảnh đời thường. Bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc, có một vài ý kiến cho rằng Hồng Khanh có gu thời trang gợi cảm so với tuổi. "Tôi không rõ quan điểm sexy của mọi người là gì. Tôi thấy mình mặc đồ bình thường, không gợi cảm, mặt tôi cũng còn trẻ con và thường chọn những trang phục dịu dàng, nữ tính", con gái út diễn viên Chiều Xuân nói.