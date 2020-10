Nhan sắc sao nữ thay thế Charlize Theron ở tiền truyện ‘Mad Max’

Anya Taylor-Joy vừa hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim Last Night in Soho của đạo diễn Edgar Wright và tiếp tục góp mặt trong dự án The Northman của Robert Eggers. Mới đây, Taylor-Joy vào vai chính trong bộ phim điện ảnh thể loại hài lãng mạn Emma chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Jane Austen. Ảnh: Focus Features.