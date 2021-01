Nhan sắc sao nhí đóng 'Cô dâu 8 tuổi' sau 13 năm

Diễn viên Cô dâu 8 tuổi chia sẻ: "Tôi từng nhìn mình trong gương và suy sụp. Tôi không thích những gì tôi thấy. Tay, chân và bụng tôi rất to. Nếu là do bệnh sẽ không sao vì điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng, tôi béo lên bởi tôi ăn rất nhiều và không vận động. Cảm giác bất an cứ lởn vởn trong đầu và khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh".