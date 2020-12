Nhan sắc 'nữ hoàng Kpop' BoA sau 20 năm ca hát

BoA là một trong những nghệ sĩ đầu tiên, đặt nền móng cho Kpop tại Mỹ và Nhật Bản. Cô được xem như át chủ bài của SM trước khi công ty này ra mắt hàng loạt nhóm nhạc thần tượng như SNSD, Super Junior, DBSK, SHINee, NCT… Tên tuổi của cô gắn liền nhiều ca khúc nổi tiếng như No.1, Atlantis Princess, My Name, Garden In The Air, Waiting, Destiny, Only One...