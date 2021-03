Nhan sắc nữ diễn viên vào khách sạn cùng Lý Dịch Phong

Ngoài việc làm diễn viên, Phương An Na còn là người mẫu. Sina đánh giá gương mặt của người đẹp thiếu tự nhiên, giống các hot girl nổi tiếng trên mạng. Nét đẹp thiếu điểm nhấn cũng cản trở sự nghiệp của cô. Mặt khác, Phương An Na có danh tiếng khá tốt, cô chưa từng vướng scandal nào. Vì danh tiếng của nữ diễn viên kém bạn trai tin đồn, nhiều người cho rằng Phương An Na không xứng với Lý Dịch Phong.