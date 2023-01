Nhan sắc nữ diễn viên 21 tuổi hẹn hò thiếu gia Vương Tư Thông

Theo Sina, Liễu Vũ An sinh năm 2002, hiện theo học ngành Diễn xuất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Chiết Giang. Cô là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương). Liễu Vũ An được biết đến trên mạng xã hội vào năm 17 tuổi với vai trò hot girl, người mẫu ảnh nghiệp dư. Với vẻ ngoài khả ái và trong sáng, Liễu Vũ An là gương mặt được yêu thích, xuất hiện trong nhiều bộ ảnh quảng cáo của các shop thời trang online.