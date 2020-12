Nhan sắc nữ ca sĩ trở thành hiện tượng sau MAMA 2020

Từ khóa TWICE và Cry For Me lọt top tìm kiếm trên cổng thông tin Naver. Đây cũng là phần trình diễn đạt lượt xem lớn trong số các tiết mục của MAMA. Ngoài khen ngợi giai điệu của Cry For Me và thần thái khi biểu diễn của các thành viên TWICE, điều khiến công chúng ấn tượng nhất chính là khoảnh khắc quyến rũ của Sana.