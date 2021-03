Nhan sắc nhóm bạn thân là tiểu tam trong 'Yêu, kết hôn và ly dị'

Song Ji In khởi nghiệp khá muộn ở tuổi 24, bằng vai diễn cô nàng nóng bỏng trong MV Love And War của Davichi (2008). Sau đó, nữ diễn viên được giao đóng vai phụ trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình, tiêu biểu có Spellbound (2011, đóng cùng Son Ye Jin và Lee Min Ki), Queen for Seven Days (2017, đóng cùng Park Min Young, Lee Dong Gun), Haechi (2019, đóng cùng Jung Il Woo, Go Ah Ra)... Năm 2018, người đẹp 37 tuổi được đạo diễn Jung Hyung Suk giao vai chính trong phim điện ảnh kinh phí thấp The Land Of Seonghye. Phim "đắp chiếu" 2 năm và ra rạp vào tháng 1/2020.