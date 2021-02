Nhan sắc người tình màn ảnh mới của Song Joong Ki

Tiếp xúc với nghệ thuật ngay từ khi theo học ngành Giải trí Phát thanh tại Đại học Nữ sinh Dongduk, song Jeon Yeo Bin lại khởi nghiệp khá muộn so với hầu hết đồng nghiệp. Ở tuổi 26, cô bén duyên với nghiệp diễn nhờ sự xuất hiện ngắn ngủi trong đoạn giới thiệu của liên hoan phim Phụ nữ Seoul. Ngay sau đó, Yeo Bin nhận được lời mời tham gia phim ngắn The Best Director từ Moon So Ri - đạo diễn, nhà biên kịch kiêm diễn viên có tiếng Hàn Quốc.