Nhan sắc người đẹp vướng tin cưới Hồ Ca

Vương Hiểu Thần sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Cô bén duyên với nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Những tác phẩm Vương Hiểu Thần từng tham gia có thể kể đến Tô Đông Pha, Mai Khôi gian hồ, Thời đại hai cha con, Anh hùng xạ điêu (đóng vai vợ của Đông Tà Hoàng Dược Sư), Câu chuyện hạnh phúc, Still Not Enough...