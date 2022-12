Nhan sắc người đẹp Việt thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

Ban tổ chức cuộc thi Miss Tourism World 2022 – Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 cùng Công ty Cổ phần trang sức đá quý INFINITY - IJC đã công bố đấu giá 2 bộ trang sức có tên The Heritage by IJC và Elite Identity by IJC với tổng giá trị khoảng 786.000.000 đồng. Tổng tài sản đấu giá sẽ được ủng hộ vào Quỹ trồng rừng của Công ty Tấm và Cám nhằm hưởng ứng lời kêu gọi cả nước trồng 1 tỷ cây xanh từ Chính phủ. Thông tin về dự án Quỹ trồng rừng, độc giả theo dõi tại đây