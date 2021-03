Nhan sắc mỹ nhân vừa chiến thắng ở Quả cầu Vàng

2020 được xem là năm của Anya Taylor-Joy khi cô phủ sóng với hai dự án ăn khách - The Queen’s Gambit và Last Night in Soho. Riêng với series do Scott Frank giữ vai trò đạo diễn, Taylor-Joy chứng tỏ lối diễn xuất tự nhiên, có chiều sâu trong vai Beth Harmon - cô bé mồ côi vươn lên trong cuộc sống nhưng đối mặt với nghiện ngập và cái kết đầy tiếc nuối của một thiên tài cờ vua. Ảnh: Vogue.