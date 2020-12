Nhan sắc 'mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc' Eugene sau 23 năm

Năm 2002, S.E.S tan rã, Eugene phát hành thêm hai album solo trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Chưa từng học qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào nhưng diễn xuất của cô được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Người đẹp 39 tuổi gây ấn tượng với các vai diễn trong Loving You, Save The Last Dance For Me, One Mom and Three Dads, Vua bánh mỳ...