Nhan sắc Kang Min Ah của 'True Beauty'

Những năm sau đó, cô tham gia hàng loạt phim như A TEEN 2, Love As You Taste, Between Friendship And Love, Bring It On, Ghost, Tomorrow Boy… Trong đó có vai chính trong phim điện ảnh Park Hwa Young (2018). Bộ phim giúp cô giành được giải thưởng đầu tiên tại Liên hoan phim Đại học Hàn Quốc lần thứ 14.