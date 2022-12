Nhan sắc IU - bạn gái Lee Jong Suk

Tuy nhiên, sau đó, Lee Jong Suk chủ động nhắn tin với IU để giải quyết những thắc mắc. Từ đó, họ trở nên thân thiết. Lee Jong Suk xuất thân người mẫu với chiều cao 1,86 m. Anh nổi tiếng từ phim School 2013. Sau đó, nam diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng như I Can Hear Your Voice (2013), Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), W (2016), While You Were Sleeping (2017), Romance Is a Bonus Book (2019) và Big Mouth (2022). Ảnh: Ygosu.