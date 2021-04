Nhan sắc hoa hậu hẹn hò trung vệ đội tuyển Singapore

Anntonia Porsild không còn xa lạ với cộng đồng yêu sắc đẹp. Cô là người đẹp mang hai dòng máu Thái Lan - Đan Mạch giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Do là con lai, Porsild có nhan sắc cuốn hút với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da nâu gợi cảm. Ảnh: Time of India.