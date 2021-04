Nhan sắc đời thường của diễn viên 'Lật mặt: 48h'

Lật mặt: 48h của Lý Hải là sản phẩm thứ 5 trong series Lật mặt. Trước đó, bộ phim đã đạt được những thành công nhất định. Vì vậy, nhiều khán giả nhận định Hạ Anh là cô gái may mắn khi được góp mặt trong dự án lần này. Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên nói: "Hạ Anh cảm thấy tự hào nhiều hơn là may mắn bởi có không ít diễn viên casting cho vai Thảo. Dù là thứ chính, nhưng việc được đạo diễn Lý Hải và ê-kíp chọn mặt gửi vàng giống như thành tựu của tôi. Nhưng tất nhiên, không thể nói tôi không có may mắn".