Nhan sắc đời thường của ác nữ 'Penthouse' Choi Ye Bin

Trong Penthouse, Ha Eun Byul là con gái của Cheon Seo Jin (do Kim So Yeon thủ vai). Eun Byul được xây dựng là một cô bé có tính cách tự ti, nhút nhát và luôn sợ hãi. Tuy nhiên, sau này, do ảnh hưởng từ cách giáo dục lệch lạc của mẹ và cuộc sống gia đình không hạnh phúc, cô trở nên hỗn láo, xấc xược và đầy mưu mô. Là nhân vật phản diện nhưng Eun Byul vẫn được khán giả yêu mến vì hoàn cảnh đáng thương.