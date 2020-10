Nhan sắc dàn diễn viên phim ‘Con nhà giàu’ bản Thái

Trưởng nhóm F4 (Thyme) do Bright Vachirawit thủ vai. Gia nhập ngành giải trí từ năm 15 tuổi, anh đã có 8 năm kinh nghiệm hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên. Bright là con lai và nói trôi chảy hai ngôn ngữ là tiếng Thái và tiếng Anh. Nam nghệ sĩ theo học ngành marketing tại Đại học Bangkok và từng gây tiếng vang qua các bộ phim 2gether: The Series, Still 2gether, Love Say Hey. Ảnh: GMMTV.