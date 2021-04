Nhan sắc của Wendy (Red Velvet) sau hai năm im ắng vì chấn thương

Album có hai ca khúc chính là When This Rain Stops và Like Water. "Trong khi When This Rain Stops mang đến niềm an ủi cho những người đã trải qua thời kỳ khó khăn, thì Like Water lại gửi đi một thông điệp đầy hy vọng về tương lai", cô nói. "Hai ca khúc đều dễ thương, nhưng chúng có âm sắc khác nhau", Wendy nhấn mạnh.