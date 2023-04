Nhan sắc của Song Hye Kyo tại lễ trao giải gây chú ý

Jeon Do Yeon theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ. Nữ diễn viên diện áo cúp ngực xẻ sâu cùng trang sức nổi bật. Diễn xuất của Jeon Do Yeon được đánh giá cao khi thể hiện thành công hai hình tượng mẹ đơn thân và sát thủ máu lạnh trong phim Kill Boksoon. Trong khi đó, Kim Hieora chọn trang phục táo bạo. Mẫu váy có chi tiết xẻ sâu cùng phần cut-out ở bên eo. Vai diễn Lee Sara trong phim The Glory đang giúp tên tuổi Kim Hieora phủ sóng. Ảnh: MK Sports, Spotv News.