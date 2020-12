Nhan sắc của LyLy trên sân khấu rap tại ZMA 2020

Trước đó, Right bước vào chung kết cuộc thi King of Rap và giành danh hiệu Top 8 thí sinh xuất sắc của mùa giải. Music arranger - giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh khen đoạn rap mới trong tiết mục của anh chàng tại ZMA 2020: “Một phần rap rất hay của Right, làm tôi gợi nhớ đến Drake - nam rapper nổi tiếng của Âu Mỹ”.