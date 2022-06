Nhan sắc của Á hậu Hong Kong Ngô Uyển Phương sau 36 năm

Sau 36 năm đăng quang Á hậu Hong Kong, Ngô Uyển Phương vẫn gây bất ngờ với gương mặt trẻ đẹp, không nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Trong bất kỳ danh sách "Những ngôi sao Hong Kong có nhan sắc không thay đổi" nào, cái tên Ngô Uyển Phương vẫn luôn xuất hiện, theo SCMP.

Sau 36 năm đăng quang Á hậu Hong Kong, người đẹp họ Ngô vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, không có nhiều dấu hiệu tuổi tác. Khó ai tin được cô đã 55 tuổi và là mẹ của 3 đứa con trưởng thành. Khán giả thường nhầm tưởng cô và con gái là chị em khi chụp ảnh chung.

Trong tiệc mừng sinh nhật của diễn viên Lương Tư Hạo cuối tháng 4, Uyển Phương được khen trẻ đến bất ngờ khi đọ sắc cùng siêu mẫu Chu Vấn Kỳ và người mẫu Âu Dương Diệu Chi.

Ngô Uyển Phương (áo trắng) được khen trẻ khi dự tiệc sinh nhật của Lương Tư Hạo. Ảnh: HK01.

Nhan sắc nức tiếng một thời

Ngô Uyển Phương sinh năm 1967, giành ngôi vị á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1986 cùng hai giải phụ Hoa hậu ăn ảnh và Hoa hậu tài năng. Dù chỉ cao 1,59 m, cô có tỷ lệ người cân đối, mảnh mai, gương mặt đẹp thanh tú và đậm chất điện ảnh.

Chính vì thế, cô đã được TVB để mắt và mời tham gia các dự án với vai trò diễn viên. Từ đây, Uyển Phương được nhà đài o bế, lăng xê để nổi tiếng.

Cô lần lượt xuất hiện trong các phim truyền hình The Price of Growing Up, Nhân hải lục bì thư..., đóng nữ chính trong MV Missing You của Trương Quốc Vinh, hợp tác với Lưu Đức Hoa, Đàm Vịnh Lân...

Về sau, á hậu chuyển hướng làm ca sĩ, gặt hái thành công nhất định. Tuy nhiên, Uyển Phương không tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp kể từ khi gặp gỡ thương gia Hồ Gia Hoa, con trai của gia tộc quyền thế tại Hong Kong.

Năm 1993, hai người kết hôn với nhau ở Anh, Uyển Phương cũng tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí để thực hiện nghĩa vụ của người vợ, người mẹ. Cô và Gia Hoa có hai con trai và một con gái, tất cả đều sở hữu ngoại hình nổi bật, thừa hưởng nét đẹp của cha lẫn mẹ.

Không còn vất vả hàng tháng trời trên phim trường, Uyển Phương lúc bấy giờ chỉ xuất hiện ở các giải đua ngựa và liên tục giành chiến thắng. Cô đồng thời phụ chồng làm kinh doanh.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hong Kong, Ngô Uyển Phương bày tỏ cô hạnh phúc khi tìm được người chồng tài giỏi, yêu thương vợ con.

“Có nhiều phụ nữ trọng sự nghiệp, nhưng cũng có người đặt nặng chuyện gia đình. Tôi thuộc mẫu thứ hai. Tôi may mắn khi có chồng chu đáo, chung thủy, chăm sóc vợ con hết mực. Vì thế, tôi cũng muốn là hậu phương vững chắc của anh ấy", á hậu chia sẻ.

Ngô Uyển Phương thời mới đăng quang hoa hậu, gia nhập giới giải trí. Ảnh: HK01.

Đến tháng 2/2017, Gia Hoa đột tử trong lúc ngủ khiến Uyển Phương gần như suy sụp, bàng hoàng trong đau đớn. "Chồng tôi - Hồ Gia Hoa - đã qua đời vào ngày 23/2. Anh ra đi ngay trong giấc ngủ, yên bình và lặng lẽ. Lúc này đây, tôi rất đau buồn, mong mọi người hãy để gia đình lo liệu mọi sự", á hậu viết trong thông cáo.

Theo QQ, Uyển Phương đã khóc ngất, ngã quỵ trước linh cữu của chồng. Dù đau đớn tột cùng, cô vẫn phải gượng dậy chăm sóc các con, điều hành việc kinh doanh. Cuộc sống của cô từ đó trở nên kín tiếng hơn.

Sống kín tiếng sau khi chồng qua đời

Ngô Uyển Phương và các con hiện sống ở dinh thự 8 tầng nằm trên đường Tai Hang, Happy Valley, Hong Kong. Theo SCMP, ngôi nhà trông như khách sạn cao cấp, với bể bơi và bãi đậu xe ở tầng trệt, mặt ngoài đều ốp kính.

Cơ ngơi này đã được hoàn thành từ năm 2012, là nơi chứng kiến và lưu giữ những kỷ niệm của gia đình Á hậu Hong Kong. Con của Ngô Uyển Phương thường xuyên cập nhật hình ảnh ngôi nhà trên mạng xã hội.

Con trai Ngô Uyển Phương chia sẻ hình ảnh bên trong dinh thự 8 tầng sang trọng. Ảnh: SCMP.

Đông Phương Nhật báo đưa tin ngôi nhà đã giành được khá nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có giải Bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2013.

Với điểm nhấn là cầu thang hình các khối xếp chồng lên nhau, cơ ngơi rộng 1.832 m2 được phân bổ không gian hợp lý ở từng tầng. Ngoài các phòng cơ bản, ngôi nhà còn có phòng gym, bể bơi, khu vườn trên cao, hầm giữ xe, phòng game...

Trong thời dịch Covid-19, các con của Uyển Phương ở nhà tập gym và cập nhật hình ảnh đến người hâm mộ. Kể từ khi chồng mất, Uyển Phương rất ít xuất hiện trước công chúng. Cô chỉ xuất hiện thông qua ảnh mà con trai thứ hai Hồ Trí Đồng chia sẻ.

Ngô Uyển Phương sang Anh ủng hộ con trai thi đấu thể hình. Ảnh: @lynuswoo.

Hai con của Uyển Phương và Gia Hoa đều đã trưởng thành. Cả hai đều du học ở Anh. Trong khi Trí Đồng mê thể hình, anh trai của anh là Mưu Nhược tốt nghiệp Khoa kinh tế Đại học London. Con lớn của á hậu đã kết hôn với Caroline, cháu gái của đại gia bất động sản Hoắc Anh Đông.

Xuất hiện trong lễ cưới của con trai nhưng Uyển Phương mới là tâm điểm bởi sự rạng rỡ, trẻ trung đáng kinh ngạc của mình.

Tiết lộ bí quyết duy trì nhan sắc, ngôi sao họ Ngô cho biết cô có thói quen leo núi vì tốt cho sức khỏe, giúp máu huyết lưu thông, da dẻ hồng hào, đồng thời giữ cho cơ thể săn chắc hơn.

Uyển Phương tránh xa thức uống có cồn, chất kích thích và thức ăn nhanh. Thực đơn của cô hầu như chỉ toàn rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin. Theo SCMP, món ăn yêu thích nhất mà Uyển Phương có thể ăn mỗi ngày là súp thảo dược.

Nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn được báo chí ca ngợi là "người đẹp trẻ hiếm có trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hong Kong".