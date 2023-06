Nhan sắc con gái 15 tuổi của siêu mẫu Alessandra Ambrosio gây chú ý

Theo People, ngày 9/6, siêu mẫu Alessandra Ambrosio đến dự lễ tốt nghiệp cấp 2 của con gái Anja Louise Ambrosio Mazur. Trên tài khoản cá nhân, cô đăng khoảnh khắc chúc mừng con gái.

"Chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã học trung học. Tự hào về con gái cưng của mẹ", Ambrosio chú thích. Cựu thiên thần nội y còn mô tả con gái là "người cởi mở và đầy đam mê, luôn vui vẻ, biết suy nghĩ và sống độc lập".

Ở phần bình luận, nhiều tài khoản khen bé Anja lớn phổng phao, ngày càng xinh xắn. Cô bé 15 tuổi được ví như bản sao nhí của mẹ vì đường nét tương đồng.

Anja Louise là con gái của Ambrosio với bạn trai cũ, doanh nhân Jamie Mazur. Sau khi cha mẹ chia tay, cô bé và em trai Noah Phoenix sống cùng mẹ.

Theo Elle, Anja Louise bộc lộ rõ cá tính trong độ tuổi dậy thì. Cô bé yêu thích thời trang và chịu ảnh hưởng từ phong cách phóng khoáng, quyến rũ của mẹ. Ái nữ được mẹ cho phép sử dụng Instagram và thoải mái chia sẻ hình ảnh, cập nhật cuộc sống hàng ngày.

Ở tuổi 15, Anja Louise thích mặc trang phục gợi cảm. Trong sự kiện của Gucci hồi tháng 3, con gái siêu mẫu Brazil gây chú ý khi diện corset phối cùng đồ ngủ in họa tiết.

Việc để con gái chưng diện gợi cảm khiến cựu thiên thần Victoria's Secret bị phàn nàn. Về chuyện này, Ambrosio chia sẻ trên Harper's Bazaar rằng cô ủng hộ các con lăng xê những thứ mà chúng thích, cũng như phát triển hình ảnh theo cách riêng.

"Tôi muốn các con cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với phong cách của chính mình", siêu mẫu chia sẻ.

