Nhan sắc chàng hoàng tử khiến nàng tiên cá si mê

Nam diễn viên sau đó xuất hiện trong nhiều dự án khác, chẳng hạn Postcards from London, Ashes in the Snow, Old Boys, The Song of Names và World on Fire... Thế nhưng, các vai diễn của anh chưa biến hóa và để lại ấn tượng quá nhiều. Phải đến khi A Dog's Way Home (tựa Việt: Đường về nhà của cún con) ra mắt, tên tuổi của Hauer-King mới thực sự được biết đến. Anh thủ vai Lucas, cậu chủ của cô cún Bella. Sau nhiều năm trời tha hương vì bị lạc, Bella tìm được đường về nhà với Lucas - gia đình đích thực của cô. Với chi phí sản xuất 18 triệu USD , phim thu về hơn 80 triệu USD . Ảnh: The Irish Times.