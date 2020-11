Nhan sắc các tân binh Kpop ra mắt cuối năm 2020

STAYC là nhóm nhạc nữ đầu tiên của Highup Entertainment - công ty trực thuộc CJE&M, được thành lập bởi bộ đôi nhà sản xuất nổi tiếng Black Eyed Pilseung – chủ nhân các bản hit như Dumhdurum (APINK) và Fancy (TWICE). Album đơn đầu tay Star to a Young Culture với ca khúc chủ đề mang tên So Bad sẽ ra mắt vào 12/11. Gần đây, nhóm thu hút sự chú ý của khán giả khi cover loạt hit Psycho (Red Velvet) và Fire (BTS) trên MXH. Video đạt 1.5 triệu lượt xem chỉ trong vòng một tuần. Ảnh: Internet.