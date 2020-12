Nhan sắc bạn gái mới của Tom Cruise

Năm 2010, sự thể hiện đột phá với mini series The Pillars of the Earth đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại Phim ngắn hoặc Phim truyền hình tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Nếu tính luôn Mission: Impossible 7, Atwell đã góp mặt trong 20 dự án điện ảnh và 25 phim truyền hình. Ảnh: Pinterest.